Blitz delle forze israeliane a Rafah: liberati due ostaggi. Hamas accusa: "Cento morti, un massacro di bambini e civili"

Israele bombarda pesantemente l’area di Rafah, in preparazione dell’operazione di terra. Biden e Netanyahu sono ai ferri corti. Ma intanto un’operazione dell’esercito israeliano ha consentito la liberazione di due ostaggi, che sono in buone condizioni: un’operazione notturna condotta proprio nella città nel Sud dell’enclave.

Fernando Simon Marman (60 anni) e Norberto Louis Har (70 anni) sono stati tratti in salvo grazie a un’operazione congiunta realizzata dall’esercito, lo Shin Bet e la polizia israeliana; erano stati rapiti dal Kibbutz Nir Yitzhak il 7 ottobre, si tratta della seconda operazione di questo tipo da allora.

Intanto Biden e Netanyahu appaiono ai ferri corti. Il presidente Usa giudica «esagerata» la campagna militare a Gaza e preme sul premier che si prepara a invadere Rafah, perchè «protegga i civili». Israele però non si ferma, nonostante nell’area della città, un fazzoletto di terra, abbiano trovato rifugio migliaia di palestinesi in fuga dai combattimenti nel resto dell’enclave. I bombardamenti della notte hanno causato la morte -secondo fonti palestinesi- di almeno una cinquantina di persone. Biden e Netanyahu, che non si parlavano da più di tre settimane, sono stati al telefono per tre quarti d’ora. Non è stato un colloquio facile.