Sanremo, Angelina Mango e il "mistero" della custodia scomparsa: è stata ritrovata sul palco dell'Ariston

Era stata dimenticata sul palco del teatro Ariston di Sanremo la custodia del premio di Angelina Mango, vincitrice del 74/o Festival della Canzone Italiana e il cui video appello pubblicato sui social è subito diventato virale. A confermarlo è il patron del teatro Walter Vacchino. "Ho avvisato lo staff di Angelina - spiega - e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo». Insomma bastava guardarsi attorno per rendersi conto che la custodia non era sparita. «Io ho un appello da fare - aveva detto Angelina nel video - stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del festival di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà. Io vado in giro così... non è fattibile»