Scrive su Airbnb un recensione negativa sulla casa in affitto, la padrona invia alla moglie una foto... compromettente

Un thriller digitale si è consumato tra le mura di un'abitazione affittata su Airbnb. Un ospite, Shawn Mackey, dopo aver lasciato una recensione negativa, è stato minacciato dalla proprietaria, Pamela Fohler, che ha brandito la possibilità di divulgare una foto compromettente. Lo racconta il Daily Mail.

Mackey, residente nel Mississippi, aveva prenotato una dimora a Memphis per un fine settimana con vecchi amici. La Fohler, dopo il rifiuto dell'uomo di pagare un supplemento di 960 dollari per presunte violazioni delle regole della casa, ha inviato alla moglie di Mackey una foto scattata da una telecamera di sicurezza, che lo ritraeva in compagnia di un'altra donna alle tre del mattino.

La mossa vendicativa ha causato a Mackey stress emotivo estremo, umiliazione pubblica e angoscia mentale, come si legge nella denuncia presentata al Tribunale Distrettuale del Mississippi.