Crollo nel cantiere Esselunga a Firenze: 1 morto e 3 feriti. Tre operai sotto le macerie

E’ di un morto, tre feriti e altre tre operai ancora non estratte dalle macerie il bilancio al momento dell’incidente avvenuto stamani nel cantiere a Firenze dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga.

«Le persone coinvolte allo stato attuale delle cose sono otto. Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte a lumicino. Altri tre operai sono stati estratti vigili e presenti e sono ricoverato in codice giallo. Più problematica è la situazione per altre due persone estratte, però presumibilmente sono in stato di fine vita": Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto sul cantiere.

Marina Caprotti, presidente di Esselunga esprime «profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze». «Siamo sconvolti per quanto avvenuto», afferma spiegando che «il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza». «In segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi».