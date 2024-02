Viveva "prigioniero" dei rifiuti dentro un camper: dramma della solitudine per un disabile obeso

La Croce rossa è intervenuta a Grosseto questa mattina per il ricovero in una struttura sociosanitaria di un paziente paraplegico ed obeso con gravi problemi di salute amplificati da una situazione di grave disagio sociale. Le condizioni dell’uomo, che viveva in un camper in un terreno alle porte del capoluogo maremmano, sono risultate subito inaccettabili agli operatori considerando che il paziente è risultato in evidente stato di abbandono personale.

Aveva infatti il veicolo colmo di rifiuti e oggetti accumulati al punto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poter estrarre l’uomo dalla sua abitazione di fortuna, tanto era il cumulo di rifiuti. I pompieri hanno rimosso le masserizie e permesso di portare l’uomo all’esterno. Poi è stato portato con un mezzo sanitario a una struttura adeguata. Per lui è stato aperto un percorso di assistenza sociale.