Fedez glissa sulla separazione con Chiara Ferragni: "La priorità della mia vita sono i miei figli"

"Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento": Fedez ha risposto in questo modo, ai microfoni di Pomeriggio 5 (intervistato dal giornalista calabrese di Mediaset, Michel Dessì), alla domanda su cosa direbbe a chi parla di complotto per la notizia della sua separazione con la moglie Chiara Ferragni. Fedez, fermato in mattinata mentre usciva da casa di un amico, alla richiesta di una conferma della separazione ha risposto «secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi?».