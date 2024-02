Anziana strangolata in casa, arrestato il figlio: "Mamma mi ha aggredito, mi sono difeso"

Simone Uras, 43enne con problemi psichiatrici, è stato arrestato nel sud della Sardegna per l’omicidio della madre 77enne, trovata morta nella sua abitazione di San Gavino nella tarda serata di sabato. Dalle prime indagini sembra che la donna sia stata strangolata.

L'uomo, arrestato per omicidio volontario, era in cura al Centro di igiene mentale. Dopo una breve fuga è stato rintracciato dai Carabinieri mentre vagava in auto nella località di Pabillonis, poco distante da San Gavino, ed è ora rinchiuso nel carcere cagliaritano di Uta. A scoprire il cadavere, che presentava diversi lividi, era stato un altro figlio della vittima.

«Mamma mi ha aggredito e mi sono difeso»

Avrebbe chiamato la cugina Simone Uras e le avrebbe detto poche parole prima di allontanarsi. E’ quanto emerge dalla ricostruzione fatta dagli investigatori che, in queste ore, stanno cercando di capire i contorni della vicenda accaduta ieri sera. Sarebbe stata proprio la donna ad avvertire il fratello di Simone che si è recato nella casa e ha trovato la madre morta, facendo scattare i soccorsi. Secondo quanto appreso i carabinieri, già in passato, erano intervenuti in quell'abitazione per liti in famiglia e, in un’occasione, era stato richiesto anche un trattamento sanitario obbligatorio che sarebbe stato rifiutato. La pm di turno, Nicoletta Mari, affiderà domani l’incarico al medico legale per l’autopsia ma è anche probabile che verrà chiesta una consulenza su Simone Monni, che soffre di problemi psichiatrici.