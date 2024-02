L'incidente mortale di Crotone sulla SS 107: Lorenza e Piero rientravano da una gara di danza. Il dolore degli amici

«Mamma mia che c'è. Ci sono ancora le persone in macchina». Così ieri pomeriggio un autista commentava l'ennesimo incidente mortale che s'era verificato poco prima sulla Strada statale 107 Silana-Crotonese. Le sue parole di stupore sono finite in un video che è diventato virale in una manciata di minuti.

Le immagini hanno ripreso i momenti immediatamente successivi al sinistro avvenuto verso le 17 all'altezza di località Brasimato nel quale hanno perso la vita due persone e altre due sono rimaste gravemente ferite. Un'auto "Wolksvagen Golf", in seguito all'impatto frontale, era finita schiacciata sul guard rail della corsia destra e con le occupanti ancora dentro, una madre e sua figlia, prive di sensi per l'urto subito. Più avanti la "Fiat Grande Punto", completamente distrutta nella parte anteriore, con a bordo le due vittime di Crotone che sono decedute sul colpo: Lorenza Aloisio di 33 anni e il fidanzato 43enne Piero Riolo.

Lorenza e Piero erano appassionati di danza ed erano ballerini di ballo caraibico. I due stavano rientrando a Crotone dopo aver partecipato sabato scorso ad una competizione di danza. In serata sui social si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Lorenza e Piero da parte di amici e conoscenti. «Amici parenti colleghi ma ancor prima compagni di infanzia...non scorderò mai i giorni passati insieme e le serate organizzate con tutti i nostri colleghi tu eri il pilastro dell'allegria che ci riuniva tutti...che la terra ti sia lieve tvb», ha scritto un'utente Facebook in ricordo di Piero. E poi: «Una domenica triste. Un ragazzo d'oro, l'amico di tutti. Rip amico mio», si legge in un altro post.