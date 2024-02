Giovane gettata fuori da un'auto e picchiata in mezzo alla strada

Gettata fuori da un’auto e poi colpita con calci e pugni: è quanto sarebbe accaduto stamani a Marina di Carrara (Massa Carrara) a una giovane donna poi soccorsa dai sanitari del 118 e portata in codice giallo all’ospedale di Massa. Del caso è stata interessata la polizia per gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni, al 118 è arrivata una chiamata intorno alle 12:30: segnalava che tra via Tresana e via Zeri una donna era stata gettata in strada da un’auto e poi picchiata. E’ stata allertata la polizia e sul posto è stata fatta intervenire un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e quella infermieristica. Quando è stata soccorsa la donna, identificata per una 24enne di origine romena, aveva varie escoriazioni ma sarebbe stata cosciente e vigile. Poi il trasferimento all’ospedale Apuane di Massa.