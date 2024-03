Dossieraggio, l'inchiesta si allarga anche a Roma: si indaga sulle accuse al presidente della Figc Gravina

Un fascicolo sul quale anche oggi ha lavorato il capo dell’Ufficio Raffaele Cantone . Accertamenti in corso con tranquillità ma con il massimo riserbo si limitano a sottolineare ambienti vicini all’inchiesta. Agli atti ci sono tra l’altro i risultati degli accertamenti sui supporti informatici sequestrati a Striano nella prima fase dell’indagine condotta dalla procura di Roma (e poi trasferita a Perugia per competenza). Che hanno fornito materiale potenzialmente utile agli inquirenti anche se non viene escluso che qualche file sia stato cancellato. Intanto i pm di Perugia stanno lavorando per riprogrammare l'interrogatorio di Laudati, rinviato una prima volta sembra su sua richiesta. Il magistrato è indagato per concorso con Striano in relazione alla creazione di alcune richieste di apertura di dossier preinvestigativi. Il suo difensore ha già annunciato che il magistrato intende rispondere per «chiarire la completa estraneità ai fatti contestati».

L’inchiesta si arricchisce però anche di un nuovo filone. La Procura di Roma ha infatti aperto un fascicolo sulle accuse rivolte al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. L'indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, è all’attenzione dei magistrati di Roma in relazione ad una segnalazione, mesi fa, della Dna e che avrebbe ad oggetto "presunte attività illecite - come emerge dalle carte dell’indagine di Perugia - poste in essere dal Gabriele Gravina». Dell’esistenza di un procedimento a piazzale Clodio c'è riscontro dall’invito a comparire disposto dai pm umbri per il finanziere Pasquale Striano indagato a Perugia insieme ad altre 13 persone. In particolare nella contestazione del reato di abuso d’ufficio nei confronti del tenente della finanza e di Laudati, si afferma che i due in un atto, poi trasmesso a Roma il 23 marzo 2023 e avente ad oggetto una segnalazione per operazione sospetta (Sos), «attestavano falsamente che le fonti di innesco dell’attività investigativa» erano «elementi informativi provenienti dalla procura di Salerno e da quest’ultima acquisiti nell’ambito di proprie attività investigative» quando invece «l'origine dell’atto erano le informazioni ottenute» da altra persona «attraverso incontri promossi da Laudati e concordati da Striano nel maggio del 2022». Una «condotta - scrivono i pm di Perugia - favorivano intenzionalmente un danno a Gabriele Gravina» ipotizzando "attività illecite poste in essere dallo stesso». Su quest’ultimo aspetto sono in corso le verifiche dei magistrati romani.