Dossieraggio, il ministro Piantedosi chiede chiarezza: “Vicenda seria, molto grave”

«Si tratta di una vicenda molto seria, molto grave, come è stata definita un po da tutti. Sicuramente è d’obbligo aspettare che ci siano i dovuti accertamenti. Una vicenda che ha degli aspetti molto inquietanti». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto sul presunto dossieraggio su politici e vip spiati, su cui indaga la procura di Perugia, nel suo intervento nella trasmissione 'Di Bella sul 28', condotta in diretta su Tv2000 da Antonio Di Bella. La vicenda è inquietante, ha detto il ministro «quando ci sono funzionari dello Stato che, in qualche modo, avendo nella loro disponibilità informazioni molto sensibili ne fanno uso distorto, come sembrerebbe essere avvenuto, un uso anche probabilmente orientato verso vicende e questioni anche con implicazioni politiche. Quindi, c'è il tema molto importante di vedere il perché poi la gran parte delle persone che erano oggetto dell’attenzione facevano parte insomma di una compagine politica ben determinata. La cautela è d’obbligo bisogna aspettare, come si dice in questi casi, tutti gli accertamenti però la vicenda ha i suoi aspetti di inquietudine».