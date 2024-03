Dossieraggio, tuona il pm antimafia Melillo: “Insinuazioni e strumentalizzazioni intollerabili”

"La collaborazione istituzionale è doverosa nell’ottica del controllo democratico e della corretta amministrazione delle forme della giustizia, ma sempre nel rispetto dell’autonomia della magistratura: questi valori pongono verifiche stringenti, ma non tollerano il gioco di insinuazioni e manovre strumentali". Ad affermarlo è il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nel corso di un’audizione in Commissione parlamentare antimafia . "Quest’audizione è fondamentale per venire incontro a un’esigenza di interesse pubblico e allontanare il pericolo di disinformazione, speculazione e strumentalizzazione su vicende delicate - prosegue Melillo -. Le punte di scomposta polemica sembrano voler incrinare un’immagine del mio ufficio e delegittimare l’idea stessa di istituzioni neutrali e di garanzia, come appunto la Procura nazionale antimafia: governo e parlamento hanno sempre riconosciuto la trasparenza dell’ufficio che dirigo, in particolare riconoscendomi le funzioni di impulso investigativo anche in materia di sicurezza cibernetica, che peraltro include ciò che riguarda le indagini di Perugia".

Vertice per Gravina

Nel frattempo da segnalare un vertice oggi, a piazzale Clodio, tra il procuratore Francesco Lo Voi e i pm che hanno aperto un fascicolo sulle accuse rivolte al presidente della Figc Gabriele Gravina. L’inchiesta, al momento è ancora senza indagati o ipotesi di reato, ed eventuali passi in avanti saranno successivi all’incontro. All’attenzione dei magistrati titolari dell’inchiesta c'è anche la questione relativa alla competenza territoriale in relazione all’acquisto di un appartamento a Milano. Altra questione è quella relativa alla presunta appropriazione indebita che al momento non sarebbe contestata: si tratta di un reato per il quale si può procedere solo dopo la querela di parte e al momento non è presente. Il fascicolo è all’attenzione della procura in relazione ad una segnalazione, mesi fa, della Dna e che avrebbe a oggetto «presunte attività illecite - come emerge dalle carte dell’indagine di Perugia - poste in essere dal Gabriele Gravina» presidente della Figc. Dell’esistenza di un procedimento a piazzale Clodio c'è riscontro dall’invito a comparire disposto dai pm umbri per il finanziere Pasquale Striano indagato a Perugia insieme ad altre 13 persone.