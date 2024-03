Dossieraggio, da "Serpico" a "Siva": ecco le banche dati usate dal finanziere Pasquale Striano

Serpico, Siva, Sdi. Una giungla di sigle che rappresentano le banche dati compulsate dal finanziere Pasquale Striano, indagato nell’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi ai danni di politici e vip. E oltre a quelle consultabili solo dagli addetti ai lavori ci sono anche sistemi più accessibili anche ai cittadini comuni.

SIVA 2

Il sistema Siva 2 (Sistema informativo valutario) consente la gestione del flusso di informazioni riguardante le Segnalazioni di operazioni sospette (Sos) trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banda d’Italia. Pasquale Striano comandava presso la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo proprio il 'gruppo Sos', che aveva accesso alle operazioni sospette segnalate. Si tratta di operazioni che arrivano alla Uif e da questa anche alla Direzione nazionale antimafia, oltre al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Un software incrocia automaticamente i nomi di persone e società presenti nelle Sos, confrontandolo con le delle banche dati delle procure e in caso di esatta corrispondenza vengono inviate alle relative procure distrettuali. Alle segnalazioni lavorano magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria con operazioni tracciabili, al cui autore si può risalire attraverso le password. Le Sos sono schermate da codici criptati dove i nomi non sono leggibili e diventano accessibili solo a seconda delle ipotesi di reato: nel caso della Procura nazionale antimafia, arrivano soltanto quelle che riguardano riciclaggio di denaro compiuto da organizzazioni mafiose o terroristiche. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha spiegato di aver rinnovato profondamente il sistema dopo un’ispezione che ha rivelato diverse vulnerabilità. Se prima era c'era solo un magistrato addetto al servizio Sos, ora sono 4. E c'è stato anche un profondo rinnovamento dei quadri di polizia giudiziaria addetti al servizio, alcuni dei quali erano in quella posizione, ha spiegato Melillo, da 20 anni.