Omicidio Noemi Durini, l'ex fidanzato omicida resta in carcere

La notizia della semilibertà concessa al giovane era stata diffusa ieri da fonti vicine alla famiglia Marzo. L’avvocata Valentina Presicce, legale della famiglia di Imma Izzo, la mamma della ragazza uccisa, in queste ore ha ricevuto la notizia del reale stato di detenzione del giovane dal Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Milano e dall’Ufficio matricola del carcere di Bollate dove Marzo è detenuto.

Al momento non c'è alcun beneficio concesso a favore di Lucio Marzo, reo confesso e condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio della fidanzata Noemi Durini di 16 anni, avvenuto quando anche lui era minorenne a Castrignano del Capo il 3 settembre 2017.

«Marzo ha fatto un buon percorso di reinserimento di 6 anni in un minorile - sottolinea - trasferito in un carcere per adulti a seguito di un infrazione commessa durante un permesso premio, la scorsa estate». «Accanirsi in questa maniera - aggiunge riferendosi alla notizia poi rivelatasi infondata della concessione della semilibertà - è puro accanimento nei suoi confronti».