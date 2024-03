A gennaio assegno unico a 5,9 milioni di famiglie: in media 268 euro a nucleo

La misura tiene conto sia del numero di figli sia del reddito della famiglia e il beneficio, a parità di figli diminuisce al crescere del reddito. Per le 3.099.851 famiglie con un solo figlio che hanno avuto il beneficio a gennaio l’importo medio è stato di 148 euro, per le 2.282.903 famiglie con due figli l'importo medio è stato di 323 euro mentre per i 4.118 nuclei con sei figli e più l’importo medio è stato di 1.859 euro.

Oltre 5,9 milioni di famiglie hanno ricevuto a gennaio l’assegno unico e universale per i figli a carico per oltre 9,4 milioni di figli. L’importo medio per famiglia a gennaio è stato pari a 268 euro (1,6 figli in media) mentre l’importo medio per figlio è stato di 169 euro. Nel mese la misura - emerge dall’Osservatorio Inps sull'Auu - ha comportato una spesa complessiva di 1,588 miliardi. Nell’intero 2023 sono stati spesi 18 miliardi mentre nel 2022 ne sono stati spesi 13,2.

Se si guarda alle fasce Isee il beneficio maggiore è stato erogato alle famiglie rientranti nella prima fascia, ovvero quella fino a 17.090,61. In questa sono rientrati oltre la metà dei figli (4.959.175) per una media di 218 euro a figlio. Per la fascia successiva (da 17.090,62 a 22.787,48 euro) il beneficio è stato erogato per 1.019.033 figli con una media di 199 euro a figlio. Le famiglie che non hanno presentato l’Isee hanno ricevuto l’assegno per 1.750.704 figli e un importo medio di 56 euro a figlio nel mese.

L’Inps ha ricordato che l’importo base dell’assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2024 va da un minimo di 57 euro, in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 45.574,96 euro, ad un massimo di 199,4 euro per Isee fino a 17.090,61 euro. I figli disabili per i quali è stato pagato l’assegno sono 426.339 per un importo medio nel mese di 250 euro. I figli minorenni per i quali è stato ricevuto l’assegno sono 8.106.194 (181 euro l’assegno medio), quelli tra i 18 e i 20 anni sono 1.175.374 (88 euro l’assegno medio) e quelli maggiori di 20 anni 124.116 (154 euro l’assegno medio).