Cessione Milan, indagati Furlani e Gazidis: sono accusati di ostacolo alla vigilanza Figc. Perquisizioni e sequestri in sede

La Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sulle dichiarazioni del presidente del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, che aveva parlato di potenziale rischio combine da parte dei suoi giocatori, considerata la posizione di ultima squadra nella classifica in serie B. Lo apprende l’ANSA. Di Nunno sarà ascoltato a breve dalla Procura.

L’ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nell’inchiesta, che riguarda la cessione del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale, la Gdf ha effettuato perquisizioni anche nella sede della società rossonera relative all’ufficio dell’amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali.

Nell’indagine sulla cessione del Milan della Procura di Milano, oltre all’attuale ad Giorgio Furlani, è indagato anche il suo predecessore Ivan Gazidis. E' quanto emerge dalle perquisizioni effettuate oggi dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf del club che è estraneo all’inchiesta. L’ipotesi contestata nell’indagine, che riguarda anche altre due persone operative in Lussemburgo, è ostacolo all’attività di vigilanza della Figc in merito alla comunicazione della titolarità effettiva della società. Comunicazione che, secondo la Procura, non sarebbe avvenuta.