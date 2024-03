Ponte sullo Stretto, Prestininzi: "Dal comitato scientifico parere favorevole all'unanimità"

"Il Comitato Scientifico è un organo autonomo e indipendente istituito per legge, composto da nove esperti nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Regione Calabria e la Regione Siciliana. Ad esito della nostra attività collegiale, di studio e analisi per ciascuna disciplina contenuta nella Relazione del progettista riguardante l'aggiornamento del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, abbiamo rilasciato all'unanimità parere favorevole". Così il Coordinatore del Comitato Scientifico, professor Alberto Prestininzi, secondo quanto riferisce la società Stretto di Messina che interviene per confutare la tesi di chi - tanti politici anche - sostiene che il Comitato abbia "bocciato" il progetto del Ponte.

"Le osservazioni, che in parte riprendono quelle del precedente Comitato Scientifico - continua Prestininzi - non sono da intendersi in distonia con l'espressione di un parere positivo, ma riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva, legati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e dei materiali e all'evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse. Il Ponte è uno dei progetti più studiati al mondo con un patrimonio di dati formidabile e la ricerca continuerà fino all'apertura dei cantieri e durante tutta la fase realizzativa dell'opera".