Dramma a Chioggia, uomo travolto e ucciso da un camion di rifiuti in retromarcia

Un uomo è stato travolto e ucciso da un camion della raccolta rifiuti che stava facendo retromarcia. Il dramma è avvenuto stamani, intorno alle ore 7, a Chioggia (Venezia).

Il mezzo, uno dei più nuovi della multiutility Veritas, stava operando presso un cassonetto dei rifiuti collocato tra la sede del Comune e un ristorante. Alla guida - riferisce l’azienda - c'era un autista esperto di 50 anni, con una trentina di anni di servizio. Mentre eseguiva la manovra di avvicinamento al cassonetto in retromarcia, e controllava l’operazione sulla telecamera di bordo - riferisce sempre l’azienda - l’autista ha sentito un colpo e si è accorto di aver investito l’uomo, probabilmente sbucato all’improvviso dalla recinzione di un cantiere che si trova in quella zona.

L’autista ha bloccato il camion, è sceso e ha chiamato immediatamente i soccorsi. L’uomo ancora respirava, ma successivamente è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il camion è stato portato nel deposito di Veritas.