Scuola chiusa nel Milanese per la fine del Ramadan, la Lega protesta. Ecco che cos'è

Le altre giornate di chiusura deliberate dalla scuola sono per il ponte fra il 25 aprile e il primo maggio (venerdì 26 aprile, lunedì 29 e martedì 30). Ogni scuola ha infatti la possibilità di decidere in autonomia la chiusura in alcuni giorni, fatto salvo che ci siano almeno 200 giornate di lezione all’anno.

E l’istituto comprensivo statale intitolato a Iqbal Masih - il dodicenne pakistano ucciso nel 1995 per il suo impegno contro lo sfruttamento del lavoro minorile - ha scelto non un giorno per permettere la settimana bianca alle famiglie, ma piuttosto una ricorrenza che viene celebrata da una parte consistente degli alunni. Un 40% infatti è di origine musulmana, la maggior parte dei quali già stava a casa per la fine del Ramadan. Non una scelta politica, quindi quanto più una presa d’atto di una situazione effettiva di una scuola che, programmaticamente, cerca di coinvolgere e includere tutti gli alunni «secondo il principio guida di Don Milani 'Non uno di meno!'», come è spiegato sul sito, usando modelli inclusivi e flessibili a seconda delle esigenze. La speranza del preside Alessandro Fanfoni che la scelta sulla fine del ramadan non venisse politicizzata è stata delusa.

E anche nei gruppi web degli abitanti di Pioltello le opinioni sono diverse fra favorevoli e contrari. «Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per paura di 'offenderè, in provincia di Milano una preside decide di chiudere la scuola per la fine del ramadan. Una scelta inaccettabile - ha criticato Salvini -, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese». Sulla decisione di chiudere per la fine del Ramadan «c'è chi ha da ridire ma io lo trovo un atto di civiltà - ha detto Cosciotti -. Non lo sapevo, ma la mia risposta non sarebbe stata diversa se l’avessi saputo. Penso che l’istituto comprensivo nell’autonomia scolastica abbia fatto una scelta che ha senso e valore. Si cerca di tutto per creare dissapore, ma i bambini vanno a scuola insieme e sono più avanti dei genitori». «Ci sono bambini che in questo periodo chiedono di non mangiare certe cose perché i loro compagni devono digiunare. Ribadisco, sono più avanti dei genitori. E nella nostra scuola c'è anche il crocifisso. Le tradizioni sono rispettate».