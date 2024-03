Inchiesta sul dossieraggio, il sostituto procuratore Laudati: “Mai effettuati accessi a sistemi informatici”

«Non ho mai effettuato accessi a sistemi informatici; non ho mai avuto alcun rapporto, neppure di conoscenza, con i giornalisti che risultano indagati; non ho mai costruito dossier per spiare o ricattare politici o personaggi famosi": a sottolinearlo è stato il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati in merito all’indagine di Perugia. Il magistrato non si è presentato ai pm ma i suoi difensori hanno rappresentato la sua volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per Laudati «tutti gli accertamenti erano determinati da esigenze investigative, nell’esclusivo interesse dell’Ufficio».