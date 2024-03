Aggredito col machete a Torino: amputata la gamba del 23enne

È tornato in sala operatoria il 23enne ferito gravemente con un machete a Torino durante un’aggressione avvenuta lunedì pomeriggio alla periferia del capoluogo piemontese. I medici dell’ospedale Cto hanno tentato di salvargli la gamba sinistra, già sub amputata sotto il ginocchio dall’arma. Dopo il primo intervento le condizioni della gamba erano peggiorate e, a quanto si apprende, i chirurghi hanno dovuto amputare l’arto. L’uomo inoltre ha perso molto sangue ed è ricoverato nel reparto di di rianimazione, intubato, con prognosi riservata. Il 23enne era stato aggredito mentre si trovava con la fidanzata, a bordo di un monopattino, in via Panizza, nel quartiere di Mirafiori. Gli aggressori, non ancora identificati, sono due persone che lo hanno raggiunto con uno scooter. Da quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, grazie alle testimonianze raccolte, uno dei due, il passeggero, è sceso dal mezzo e lo ha colpito con un machete. Poi è risalito sullo scooter, che è ripartito a tutta velocità.