Fiorello duetta con la figlia Angelica per la festa del papà, provvedimento per Giacovazzo dopo il fuorionda al Tg2 VIDEO

In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a 'Viva Rai2!', l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha dato mandato di avviare un provvedimento disciplinare. Lo rende noto un comunicato della Rai. Il provvedimento disciplinare è stato avviato dall’ad Rai nei confronti del giornalista del Tg2, Piergiorgio Giacovazzo, il quale ieri, nel finale dell’edizione delle 12.30, ha fatto un commento caustico sulla clip relativa al duetto tra Fiorello e sua figlia Angelica, che ieri mattina avevano cantato insieme 'La prima cosa bella' di Nicola di Bari nel giorno della festa del papà a 'VivaRai2!'. «Che carini... ora questa avrà 12 trasmissioni...» sono state le parole sentite perchè il giornalista non si era accorto di avere ancora il microfono aperto mentre andava in onda la sigla conclusiva del telegiornale. Un fuorionda che non è passato inosservato sui social.

La risposta di Fiorello

«Se uscissero i miei fuorionda, mi arresterebbero! E’ tutto chiarito, sono cose che capitano. Viva la libertà di espressione». Non si è fatta attendere la risposta di Fiorello sul fuorionda del giornalista Piergiorgio Giacovazzo di ieri pomeriggio al Tg2. Lo showman ha aperto una nuova giornata all’insegna del buonumore in quel del Foro Italico a 'VivaRai2!', affiancato, come sempre, da Biggio, Casciari e tutta la banda. «E' successo di tutto, ormai anche quando non faccio niente succede qualcosa - il primo commento di Fiorello sulla vicenda -. Premetto che se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare: mi arresterebbero! Verrebbero le guardie svizzere dal Vaticano o i corazzieri dal Quirinale». «Io e Piergiorgio l’abbiamo risolta a telefono tra di noi, da uomini, senza l’intervento di nessuno. Ci siamo chiariti, i fuorionda capitano: ora tutto è bene quel che finisce bene - prosegue -. Capita a tutti e io ne ho fatte di peggiori: lasciamo stare questi provvedimenti. Fuorionda si può fare quello che si vuole, viva la libertà di espressione, nel bene e nel male».

Lo showman poi non ha fatto mancare la sua ironia: «Alla fine non aveva detto niente di male, mia figlia si chiama 'Fiorello Angelica Questa'! Anche io la chiamo così a casa, lui lo sapeva. Più che altro mi sono preoccupato per il fatto che abbia detto '12 trasmissioni'. Se disgraziatamente ad Angelica danno Sanremo, io poi ci devo andare! Puoi dire di no a tua figlia?». Chiosa sull'argomento quindi con una delle sue gag. Dopo aver lanciato un segmento di Batman e WonderTrans, Fiorello ha finto di lasciarsi andare a 'microfoni spenti': «Hai sentito questa cosa del figlio di Amadeus? Gli vogliono dare la direzione del Tg2 solo perchè è figlio di Amadeus! Io vi dico una cosa, lo sapete che la Nove mi vuole? Io ci vado! E poi ve lo posso dire? Ad Angelica anche se gli danno 8 trasmissioni e non 12, va bene!!...».