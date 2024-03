Caso Decaro, don Ciotti difende il sindaco di Bari durante l'evento contro le mafie: “Lui è un galantuomo”

«Vorrei abbracciare un sindaco: grazie per il servizio che fate per il bene comune, per questo impegno per una politica impastata di eticità. Ma ne cito uno, un galantuomo che ha lottato sempre contro le mafie: è il sindaco di Bari Antonio Decaro. Occhio alle speculazioni perché c'è sempre chi deve speculare e approfittare, cavalcare. Tocca a noi difendere gli onesti». Così don Luigi Ciotti dal palco di Libera, durante il suo intervento conclusivo alla manifestazione, rivolgendosi a Decaro che è seduto in prima fila. La frase è stata accolta da un applauso.