Colpi di bottiglia alla moglie incinta mentre ha in braccio l'altra figlia: operaio 52enne a processo

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ha disposto il giudizio immediato per un operaio di 52 anni del capoluogo accusato di avere picchiato la moglie, incurante del fatto che fosse incinta della loro figlia, si trovasse a poche settimane dal parto e durante le percosse tenesse tra le braccia la loro prima bambina.

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio quando gli agenti di una Volante intervennero nell’alloggio della coppia, avvertiti dai vicini che avevano sentito le urla della lite in corso. Fu necessario portare la donna in ospedale per medicare le ferite che aveva riportato, al Pronto Soccorso vennero ipotizzate lesioni dovute alle percosse inferte con una bottiglia. L’operaio da allora è detenuto nel penitenziario del capoluogo. La signora l’indomani ha messo a verbale che quelle violenze andavano avanti da tempo e che avvenivano quando il marito beveva, sempre più spesso da quando aveva perso il lavoro. Il processo con rito immediato è stato fissato al prossimo 25 giugno.