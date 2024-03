Goggia rivede uno spiraglio di luce dopo il ko: “Ho avvertito dolori lancinanti, adesso recupero”

Torna a sorridere, dopo l’ennesimo infortunio, Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, 31enne, nata a Bergamo, quarantacinque giorni dopo la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, rimediata nel corso di un allenamento in gigante a Pontedilegno, ha fatto il punto in merito al suo recupero fisico. "Nel corso della mia carriera mi sono rotta tante volte le ossa ma non avevo mai provato una frattura di questo genere, molto complicata, perché la ricostruzione era difficile", ha raccontato la campionessa lombarda, come riporta il sito della Fisi. "Fortunatamente i dottori Panzeri e Accetta sono riusciti a fare un ottimo lavoro ed è stato un bel punto di partenza. Ho passato i primi venti giorni con dolori lancinanti ma ho cercato ugualmente di di non perdere troppo tono muscolare attraverso la fisioterapia ed esercizi appositi", ha aggiunto Sofia Goggia.

"Quando uno sportivo è fermo per infortunio la giornata diventa infinita. Così mi sto dedicando allo studio universitario, in queste settimane ho sostenuto due esami e nei prossimi mesi ne ho in calendario almeno altri quattro; è stata la mia settima operazione chirurgica, per farmi forza ho pensato al fatto che nel mondo esistono drammi ben più grandi del mio, ho affrontato una panoramica più ampia", ha detto ancora la bergamasca. "Il mio futuro? La guarigione clinica dovrebbe avvenire intorno ai tre mesi, una volta che l’osso sarà a posto il recupero diventerà più veloce, ho tutto il tempo per seguire la strada più adatta alle mie esigenze. Punto a guarire completamente e i miei programmi della prossima stagione non cambieranno. Il gigante rimarrà una disciplina importante per la preparazione, che ha funzionato per le prove veloci: quest’anno, prima dello stop, avevo già accumulato quasi 100 punti di vantaggio sulla concorrenza in discesa, nonostante le poche gare disputate", ha concluso Sofia Goggia.