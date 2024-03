Legato e torturato per 12 ore, arrestati due minorenni: lo salva un'impiegata di banca

Quando ha raccontato quello che aveva dovuto subire per dodici interminabili ore, per gli investigatori non è stato facile non paragonare la sua storia a quelle raccontate da Anthony Burgess nel romanzo "Arancia meccanica", diventato poi una celebre pellicola di Stanley Kubrick.

Ma quello che ha stupito di più i carabinieri di Rivoli, una cittadina alle porte di Torino e all’ingresso della Val di Susa, è stato il fatto che i presunti torturatori di un 56enne fossero due ragazzi di soli 15 e 16 anni, che da tempo avevano preso di mira l’uomo, fino a sequestrarlo per due giorni e una notte in una stalla adiacente alla cascina diroccata in cui vive.

Sono ora accusati, dalla procura dei minori del capoluogo piemontese, di sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi. Hanno entrambi alle spalle alcune denunce per piccoli reati, ma non farebbero parte di baby gang. I carabinieri li hanno fermati martedì, grazie alla telefonata di un’impiegata di banca, insospettita dal volto pieno di lividi dell’uomo che, impaurito, si era presentato allo sportello per chiedere di ritirare parte dei suoi risparmi. Cinquemila euro: questo il prezzo del riscatto che i minori avevano chiesto all’uomo affinché quell'incubo terminasse.