Non gli danno l'elemosina: 26enne morde vigilessa e anziano

Un nigeriano di 26 anni è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver morsicato una vigilessa e un anziano al cimitero di Casalpusterlengo (Lodi). L’uomo stava chiedendo insistentemente da oltre un’ora l’elemosina, all’ennesimo diniego se la sarebbe presa con un’anziana.

Dei presenti hanno allertato, quindi, la polizia locale. All’arrivo degli agenti, si è innervosito ancora di più quando gli hanno chiesto i documenti e, mentre lo stavano ammanettando per portarlo in ufficio, il 26enne si è scagliato contro una vigilessa morsicandola.

Stessa sorte è toccata a un anziano che è corso in soccorso dei vigili per provare a calmare l'uomo. Entrambi portati in ospedale, la vigilessa ha rimediato 7 giorni di prognosi, l’anziano 10. «Per episodi così gravi abbiamo e avremo tolleranza zero - spiega il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio -. L’auspicio è che la giustizia faccia presto il suo corso. Prevediamo di introdurre presto, per la nostra polizia locale, l’uso del taser».