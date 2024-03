Renzi querela Cateno De Luca: gravemente diffamatorio. Il sindaco di Taormina: io con Capitano Ultimo, lui con Cuffaro

«Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sindaco di Taormina Cateno De Luca , per le parole gravemente diffamatorie pronunciate questa mattina durante una conferenza stampa presso la Camera dei deputati». Lo si legge in una nota l'ufficio stampa di Italia viva.

"Sud chiama Nord" di Cateno De Luca si ingrandisce e 'arruolà anche il capitano Ultimo. Nella conferenza stampa alla Camera, il sindaco di Taormina annuncia le nuove adesioni al progetto del "Fronte delle Libertà", che "deve volare alto" e che ormai «è presente in quasi tutte le regioni italiane». Tra queste: quella del Capitano Ultimo, che siede in prima fila, ma non parla «perchè ha appena subito un intervento alle corde vocali"; quella del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, con "Civici in movimentò, e quelle di Vito Comencini con "Popolo veneto" e di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan.

De Luca si dice soddisfatto perché "si sta completando" il suo progetto federalista e avverte che a breve, cioè nella prossima conferenza stampa già convocata per il 4 aprile potrebbero «esserci nuove sorprese». «Stiamo attendendo le riflessioni pasquali di qualcuno...» spiega. Quindi, punta il dito contro il "tentativo para-parlamentare" di far fuori il movimento politico che fa capo a lui con la norma sulla raccolta delle firme «che poi è stata ritirata», ma «non come si è voluto far credere per graziarci», bensì perché non era rispettosa dei «principi costituzionali» della rappresentanza.