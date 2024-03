Drogate durante uno spinello di gruppo e poi violentate: indagato un 24enne ad Ancona

Drogate durante uno spinello di gruppo e poi violentate. Così due minorenni sarebbero finite nella trappola di un ragazzo molto più grande, conosciuto su Instagram pochi giorni prima. Il giovane, 24 anni, della provincia di Ancona, avrebbe abbordato una delle due ragazzine, una 15enne, sul social network e dopo qualche complimento inviatole per messaggio le avrebbe dato appuntamento per vedersi di persona. La ragazzina si era portata dietro un’amichetta, di 14 anni. Tutti e tre si sono visti in una località della riviera del Conero dove dopo un drink in un locale la serata è proseguita in un giardino pubblico raggiunto a bordo dell’auto del giovane. All’interno del parco il 24enne avrebbe fatto fumare alle due adolescenti uno spinello. I tre a quel punto avrebbero ripreso l'automobile per tornare in riviera. Dentro il veicolo però si sarebbe consumata la violenza sessuale, almeno nei confronti di una delle due minorenni. Sulla vicenda, avvenuta questa estate a luglio, ma emersa solo ora, indagano i carabinieri e il giudice per le indagini preliminari ha disposto una perizia psicologica su entrambe le ragazzine per valutare, dal punto di vista emotivo, se le presunte vittime possano fornire una testimonianza attendibile, nel corso di un eventuale incidente probatorio. Oggi è stato affidato l’incarico ad uno psicologo, alla presenza anche del legale dell’indagato, l’avvocato Emanuele Senesi.