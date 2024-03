Migliaia in piazza per Decaro a Bari: "Non ci faremo ricattare"

Al suo arrivo in piazza, accolto da lunghi applausi e cori di sostegno, Decaro si è rivolto direttamente ai cittadini: «È una risposta meravigliosa della città per la città, è una risposta a chi pensa di utilizzare la città per la propria campagna elettorale ed è soprattutto una risposta a chi dice che Bari è sotto il ricatto della mafia», ha detto.

Evidenziando che "questa città non si fa ricattare più da nessuno, né dalla mafia né dai politici perché negli ultimi vent'anni, con un lavoro quotidiano e faticoso, ogni giorno è diventata migliore. Si è rialzata, è cresciuta, ha recuperato la sua dignità e oggi è orgogliosa di essere ciò che è diventata».

Decaro ha ribadito di non essere «venuto qui a fare polemiche» e che «quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini. Non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia dei baresi perché si ha paura di perdere una campagna elettorale che perdono da 20 anni, perché non hanno mai avuto un progetto per la città».

Al suo fianco anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha ricordato «quello che la Puglia è diventata in questi venti anni», spiegando che «chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo e difficile non sa quanto sia costato».