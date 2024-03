In 25 mila per la Domenica delle Palme: Papa Francesco affaticato prega contro la guerra e le stragi

Papa Francesco non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi direttamente il Credo senza l’omelia del Papa.

«Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie e converta il cuore di quanti» «organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato "Non ucciderai"». Così Papa Francesco al termine dell’Angelus.

«Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture che oltre a causare morte e sofferenza comporta il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampie dimensioni. Per favore non dimentichiamo la martoriata Ucraina». Così Papa Francesco al termine dell’Angelus. «E pensiamo a Gaza che soffre tanto e a tanti altri luoghi di guerra».