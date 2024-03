Meteo: piogge e temporali, ma entro Pasqua si rialzano le temperature

AL NORD Al mattino cieli coperti con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.

Una perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo centro-occidentale portando molte nuvole in Italia e fenomeni anche intensi. Nelle prossime ore maltempo che interesserà un pò tutta la Penisola ma con piogge e temporali che risulteranno più intensi al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Atteso anche il ritorno della neve localmente fin sotto i 1000 metri sulle Alpi e oltre i 1300-1500 metri lungo l’Appennino centro-settentrionale. Nella seconda parte della settimana si conferma un graduale miglioramento del tempo ma soprattutto un netto aumento delle temperature, anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie del periodo. Questi gli ultimi aggiornamenti delle previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano un Italia divisa in due nel weekend di Pasqua, ancora piogge e acquazzoni sparsi al Nord e tempo più asciutto al Centro-Sud.

AL CENTRO Al mattino attesi acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da nord a sud