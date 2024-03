Cargo contro pilone, crolla il Ponte di Baltimora: la nave affonda, mezzi scivolano in mare, oltre una decina didispersi VIDEO

Una nave cargo ha urtato un pilone del ponte Francis Scott Key che, circa 30 minuti più tardi, è crollato in meno di 20 secondi. L'urto con il Ponte di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia) e numerosi veicoli che lo stavano attraversando i sono caduti in acqua, come ripota il Guardian.

La nave mercantile ha preso fuoco ed è affondata. Almeno sette persone risultano al momento disperse e una ventina di persone sono precitate in acqua in seguito al crollo: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. Gli automobilisti sono stati dirottati su altre autostrade. Secondo alcune fonti, al momento del crollo sul ponte di Baltimora c'erano anche una ventina di operai.

Il mercantile batteva bandiera di Singapore ha chiarito il portavoce della Guardia Costiera. La nave cargo Dali aveva lasciato intorno all’una di notte il porto di Baltimora diretta a Colombo nello Sri Lanka secondo la piattaforma di traffico marittimo MarineTraffic. Tutti i membri dell’equipaggio del mercantile sono illesi. Lo ha reso noto la società armatoriale. A bordo della nave c'erano due comandanti.