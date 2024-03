Vento forte, Tir si ribalta sulla Messina-Palermo: conducente in ospedale

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla autostrada A20 Messina Palermo, all’altezza del viadotto Inganno, in territorio di Acquedolci. L’incidente è avvenuto durante la notte. Ferito, a quanto pare in maniera non grave, il conducente del tir, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. L’incidente a quanto pare è stato causato dalle fortissime raffiche di vento che nella notte hanno sferzato la zona tirrenico nebroidea. Sul posto la Polizia stradale di Sant’Agata Militello, e le squadre del CAS e del servizio antincendio. L’autostrada Messina - Palermo è rimasta chiusa nella notte tra gli svincoli di Sant’Agata Militello e Santo Stefano di Camastra e riaperta poco prima delle 8.