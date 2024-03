Giovane di 18 anni dice ai genitori di essere gay e lo cacciano di casa. Lo ospita il prof

Un giovane di 18 anni ha fatto coming out con i genitori, ma è stato cacciato di casa. Ha cercato aiuto presso lo sportello Voice di Pontedera, che assiste adolescenti in difficoltà. Grazie all'aiuto dello sportello e di uno psicologo, ha trovato temporaneamente alloggio presso un insegnante disposto ad ospitarlo fino a giugno per permettergli di completare gli studi. Non è stato possibile riconciliare il giovane con la sua famiglia. Lo sportello Voice ha gestito 24 casi simili e cerca di colmare il vuoto di supporto per la comunità LGBTQ+ nella zona della Valdera e del Valdarno, essendo l'unico punto di riferimento in provincia di Pisa e uno dei pochi in Toscana. Ad ospitarlo, alla fine, è stato un insegnante che si è offerto di condividere con lui la casa fino a giugno per consentirgli di concludere serenamente gli studi.