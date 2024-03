Gratteri: "Io invitato insieme a Geolier all'Università di Napoli? L'ho saputo dalla stampa"

«Non si è fatto il nome di nessuno, non mi sono scontrato con nessuno» e riguardo all’invito a presenziare all’incontro degli studenti della Federico II con il rapper di Scampia Geolier, «l'ho appreso dalla stampa, ho 66 anni e non si invita una persona così, c'è modo e metodo». Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha spiegato così ai giornalisti la polemica sulla presenza all’università del cantante arrivato secondo a Sanremo, riservando anche una stoccata all’ateneo federiciano in merito a come è andata la vicenda e alla stampa per come l’ha esposta. Il magistrato ne ha parlato nella sala Beatrice della Procura di Napoli a margine di una conferenza stampa nella quale, insieme con i vertici del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, ha illustrato le due indagini che hanno portato oggi all’esecuzione di sei arresti per due diversi ed efferati omicidi. Gratteri ha anche spiegato la genesi della presunta contrapposizione con il cantante: «il padre di uno studente mi ha chiesto cosa pensassi dei rapper invitati all’università e io ho mostrato disappunto in relazione a coloro che nei video inneggiano a violenza, mafie e droga. Non si è fatto il nome di nessuno, la stampa ha parlato di scontro, ma Gratteri non si è scontrato con nessuno».