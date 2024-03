In aula le mozioni di sfiducia ai ministri Salvini e Santanchè

La mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè sarà in Aula alla Camera per la discussione generale mercoledì 3 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Il 3 aprile - in base al calendario stabilito nella capigruppo - dalle 13 è prevista la prosecuzione dell’esame della pdl sui teatri e poi il question time. A seguire la proposta di legge sul terzo settore; il decreto sulla cessione dei prodotti agroalimentari e il voto sulla mozione di sfiducia a Salvini. Un voto che dovrebbe, dunque, arrivare entro la prossima settimana.

In capigruppo ci sarebbe stato un accordo di massima per concludere tutti i punti all’ordine del giorno entro venerdì ed è dunque probabile che giovedì si voti la mozione su Salvini. Alcuni gruppi - viene riferito - hanno anche dato la disponibilità alla notturna per mercoledì.

«Rivendichiamo che M5s è riuscito a far anticipare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè indagata per frode sui fondi Covid che dovevano servire invece ai cittadini in pandemia. È stata anticipata alla settimana prossima mettendola al centro del dibattito parlamentare. Una sfiducia su cui Meloni non ha detto una parola». Lo ha detto il vicepresidente del gruppo M5s alla Camera Agostino Santillo al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.