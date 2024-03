Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 scuote il Friuli-Venezia Giulia: epicentro in provincia di Udine

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito il Friuli-Venezia Giulia, precisamente a 5 km a sud-ovest di Socchieve (Udine) un piccolo comune della Carnia, oggi alle 22:19:36 ora locale. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 km, con coordinate geografiche 46.3590 latitudine e 12.8020 longitudine, secondo le rilevazioni della Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la regione, da Pordenone a Udine, a Trieste. La spallata è stata avvertita nettamente - anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia - e i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il Dipartimento della Protezione civile "è in contatto con il territorio. Dalle prime verifiche non risultano segnalazioni di danni", si legge su X. Anche i vigili del fuoco sottolineano che "al momento" non è giunta "nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni alle sale operative".