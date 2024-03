Il padre di Ilaria Salis: "Mi rivolgerò al Quirinale"

«A questo punto dovrò fare una chiamata al Quirinale per cercare di avere una mano dal presidente della Repubblica» Lo ha detto Roberto Salis, intervistato a Piazza pulita su La7. «Non so più cosa farne degli appelli al governo italiano», ha detto fra ancora Salis. «Oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalle istituzioni italiane. Al processo c'erano sette parlamentari, nessuno della maggioranza». Per il padre di Ilaria, «è inutile stare a discutere in un paese dove le leggi del diritto sono totalmente calpestate». «La motivazione del diniego» dei domiciliari per Ilaria, ha detto fra l’altro, «era già pronta» prima dell’udienza.