Verdetto amaro da Budapest per Ilaria Salis: niente domiciliari. Il commento del padre: “Prova di forza di Orban, la temono”

Nessuna luce in fondo al pozzo, come qualcuno auspicava stamattina prima dell'avvio dell'udienza del processo a Ilaria Salis, in quel di Budapest. Alla docente 39enne non sono stati concessi i domicliari, come auspicava la difesa e come speravano i suoi familiari. Laconico il commento del padre Roberto. « La decisione di respingere i domiciliari per Ilaria è stata l'ennesima prova di forza del governo Orban. Un po' me lo aspettavo - ha aggiunto - Ilaria qui è considerata un grande pericolo».