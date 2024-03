La Corte di Milano: "Gabriele Marchesi torna libero, nelle carceri ungheresi rischio di trattamento inumano"

Torna libero Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis che era ai domiciliari da fine novembre. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell’Ungheria di consegnare il 23enne, il quale era strato arrestato nel capoluogo lombardo sulla base di un mandato di arresto europeo.

«Sono contento» è quanto si è limitato a dire Gabriele Marchesi, coindagato di Ilaria Salis, subito dopo la lettura del provvedimento con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato la richiesta di consegna da parte dell’Ungheria e lo ha rimesso in libertà. Il 23enne, visibilmente emozionato, si è poi abbracciato con un amico e ha stretto la mano al pg Cuno Tarfusser, che aveva chiesto per lui di rifiutare il trasferimento in un carcere magiaro. Il 23enne, su consiglio dell’avvocato Mauro Straini che lo difende insieme ad Eugenio Losco, è rientrato a casa in attesa della notifica dell’atto con cui ritorna libero.