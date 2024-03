Firenze, non paga 175 multe e accumula un debito di 30mila euro: confiscato un Suv ad un 60enne

Non paga decine di multe che gli sono state notificate negli anni dal Comune. A Firenze un 60enne accumula qualcosa come 175 verbali e viene fermato dalla polizia municipale. Gli agenti lo hanno fermato a bordo di un Suv e gli hanno confiscato il mezzo, dal valore di oltre 50mila euro), di fatto pignorato per il debito non pagato.

Nel corso degli anni, l'uomo avrebbe accumulato quasi 30mila euro di multe: una somma importante alla quale si deve aggiungere la somma prevista per il mancato pagamento e i vari oneri delle ordinanze di ingiunzione.

Nei giorni scorsi l'uomo è stato fermato per un controllo a bordo del Suv e dall'incrocio dei dati è emerso il pignoramento del mezzo. Al 60enne anche la sanzione per aver circolato con veicolo sottoposto a confisca (1984 euro).