Bimba di nove mesi muore dopo le dimissioni dall'ospedale: disposta l’autopsia

Una bambina di 9 mesi, Lulù, è morta nella tarda mattinata nel Lodigiano dopo essere stata dimessa poche ore prima dall’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La piccola, l’ultima di cinque figli di una donna di 31 anni, era stata portata in pronto soccorso con problemi respiratori e febbre alta.

All’alba è stata dimessa ed è tornata a casa a San Fiorano dove la situazione è peggiorata fino al decesso. I carabinieri di Codogno in accordo con la Procura hanno portato il corpo all’istituto di medicina legale di Pavia dove nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso.