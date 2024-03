Compra figurine dei calciatori on line e trova eroina pura nel pacco

"Corrieri" sbadati. Anche questa Pasqua, come nel Natale scorso, i carabinieri di Napoli sono alle prese con una consegna inaspettata. Protagonista questa volta un professionista di Pompei di 43 anni che aveva ordinato in un portale on line un pacco con 50 figurine di calciatori per la sua collezione. Pacco arrivato a casa sua, ma con un "omaggio" inquietante. Nella scatola infatti c'erano due buste di cellophane sigillate contenenti polvere bianca dall’aria sospetta.

L’uomo così si è precipitato in auto nella stazione dei militari dell’Arma più vicina, portando il tutto, e l’analisi della sostanza ha rivelato che nel cellophane c'era eroina pura per 180 grammi, valore di diverse migliaia di euro. La droga è stata sequestrata ma continuano le indagini per risalire al "commerciante" distratto e al pusher ora privo di 'mercè.

Nel Natale 2023, sempre nel Napoletano, un uomo che aveva comprato sul web una scena campestre da aggiungere al presepe si trovò con un carico di 10 chili di marijuana pronta per essere dosata e venduta anzichè con pastori e muschio per il presepe.