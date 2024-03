Meteo, Italia divisa in due a Pasqua e Pasquetta: maltempo al Nord, estate al Sud LE PREVISIONI

Condizioni meteo in miglioramento nelle ultime ore in Italia anche se piogge sparse interessano ancora le regioni del Nord. La domenica di Pasqua vedrà il maltempo imperversare ancora sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità. Più asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità in transito, locali piogge possibili sulla Toscana. Clima molto mite con temperature ben al di sopra delle medie del periodo, anche 10 gradi al Sud, come emerge dagli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano . La giornata di Pasquetta dovrebbe vedere ancora tempo instabile al Nord Italia ma con peggioramento in arrivo anche sulle regioni del Centro, entro la sera il fronte instabile dovrebbe raggiungere anche parte del Sud con piogge e acquazzoni sparsi.che per la prima settimana di aprile mostrano un ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo ma in un contesto sempre piuttosto dinamico.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino molte nubi su tutte le regioni, con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino. Al pomeriggio maltempo in estensione anche sul resto del settentrione. Tra la serata e la notte insiste il maltempo con acquazzoni e temporali. Neve sulle Alpi inizialmente oltre i 1800-2000 metri e in calo tra la sera e la notte fin verso i 1500-1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati o con al più il transito di qualche velatura. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su buona parte della Penisola.

AL CENTRO

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. In serata piogge in arrivo proprio su questi settori, mentre sul resto del Centro nuvolosità in transito ma tempo asciutto. Tempo asciutto ovunque nella notte con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo della nuvolosità in arrivo sulla Sardegna con locali piogge. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su buona parte della Penisola, salvo un lieve calo sulle Isole Maggiori.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA AL NORD

Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni diffusi. Più asciutto nel pomeriggio salvo deboli fenomeni su Nord-Ovest e Friuli Venezia-Giulia. Torna a peggiorare in serata e nottata con precipitazioni anche intense a partire dai settori occidentali. Neve a quote medio-alte.

AL CENTRO

Tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Salvo locali piogge sulla Toscana. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo per lo più asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al Sud per tutta la giornata con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata locali piogge in arrivo sulla Sardegna, più asciutto altrove ma con nuvolosità anche bassa sulle coste adriatiche.

Temperature minime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in diminuzione al Centro-Nord e in aumento al Sud.