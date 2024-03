Meteo, Italia divisa in due oggi e domani tra Pasqua e Pasquetta: maltempo al Nord, estate al Sud

Cieli nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni diffusi. Più asciutto nel pomeriggio salvo deboli fenomeni su Nord-Ovest e Friuli Venezia-Giulia. Torna a peggiorare in serata e nottata con precipitazioni anche intense a partire dai settori occidentali. Neve a quote medio-alte.

La giornata di Pasquetta, domani, dovrebbe vedere ancora tempo instabile al Nord Italia ma con peggioramento in arrivo anche sulle regioni del Centro, entro la sera il fronte instabile dovrebbe raggiungere anche parte del Sud con piogge e acquazzoni sparsi che per la prima settimana di aprile mostrano un ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo ma in un contesto sempre piuttosto dinamico.

La domenica di Pasqua, oggi, vedrà il maltempo imperversare ancora sulle regioni settentrionali , con piogge e temporali anche di forte intensità. Più asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità in transito, locali piogge possibili sulla Toscana. Clima molto mite con temperature ben al di sopra delle medie del periodo, anche di 10 gradi al Sud , come emerge dagli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano.

AL CENTRO

Tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Salvo locali piogge sulla Toscana. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo per lo più asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al Sud per tutta la giornata con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata locali piogge in arrivo sulla Sardegna, più asciutto altrove ma con nuvolosità anche bassa sulle coste adriatiche.

Temperature minime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in diminuzione al Centro-Nord e in aumento al Sud.