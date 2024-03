Pugni e morsi alla madre perchè lo rimprovera: arrestato 21enne

Un rimprovero perchè è tornato a casa ubriaco sarebbe la ragione della violenza che un ventunenne di Stresa, nel Verbano, ha scatenato nei confronti della madre. A chiamare il 112 è stato il convivente della donna. Quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Verbania sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in strada ad attenderli, agitata e con evidenti segni di percosse. Un militare è rimasto con lei e l’altro è entrato in casa. A quel punto il figlio della donna è uscito dalla propria stanza e ha cercato di raggiungerla per colpirla di nuovo. Il carabiniere si è frapposto tra lui e la porta, e il ventunenne ha aggredito con calci e pugni e minacce di morte il carabiniere. Alla fine, non senza difficoltà, è stato ammanettato. Nel frattempo la donna è stata medicata al Dea: aveva lividi e segni di morsi, il figlio l’ha buttata a terra e trascinata, l’ha presa a pugni e l’ha afferrata per il collo. La madre ha denunciato l’accaduto spiegando di aver rimproverato il giovane perchè era tornato a casa ubriaco. E’ scattato così l’arresto per maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale. All’udienza di convalida il ventunenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Anna Maria Rossi ha chiesto alla luce della condotta violenta, delle lesioni riportate e l’atteggiamento poco collaborativo, oltre l’aggressione ai militari, la custodia cautelare in carcere. Il giudice non ha accolto la richiesta e, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.