Pasqua di Resurrezione, in 60mila a San Pietro per la messa officiata da Papa Francesco

Papa Francesco è arrivato in Piazza San Pietro dove stamane, sul sagrato della Basilica vaticana, presiede la solenne messa della Domenica di Pasqua. Alla celebrazione, che inizia con il rito del «Resurrexit», prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in occasione delle feste pasquali. Concelebrano la liturgia con il Papa oltre 350 fra cardinali, vescovi e sacerdoti.

Le decorazioni floreali in Piazza San Pietro sono state allestite grazie al contributo dei Fioristi Olandesi con la collaborazione delle maestranze del Servizio Giardini e Ambente. Sempre oggi, a mezzogiorno, il Pontefice si affaccerà dalla Loggia centrale di San Pietro, da dove pronuncerà il Messaggio pasquale e impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi».

Circa 60 mila i fedeli in piazza San Pietro che attendono il messaggio pasquale di Papa Francesco e la successiva benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia Centrale della Basilica. Lo rende noto la sala stampa vaticana.