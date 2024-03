È tornata l'ora legale. A che ora è scattata, cosa cambia, i vantaggi e gli svantaggi

Le lancette sono state spostate avanti di un'ora e le due di notte diventano le tre. Come ogni anno questo passaggio è stato applicato nella notte tra sabato e domenica dell'ultima di marzo che quest'anno corrisponde alla festività della Pasqua.

Quanto dura

Saremo in regime di ora legale dalla fine di marzo alla fine di ottobre. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre: sette mesi. Poi dovremo tornare all'ora solare spostando le lancette indietro di un'ora potendo dormire un'ora in più

I vantaggi

Grazie all’ora legale si risparmia energia elettrica, poiché si beneficia a lungo delle ore di luce della giornata, rendendo quindi superflua la luce artificiale nelle abitazioni e nei negozi. Secondo 3BMeteo, il cambio dell’ora ha permesso di risparmiare 6 miliardi di kilowattora in 6 anni: una quantità sufficiente per il fabbisogno energetico di un milione di famiglie. Si tratta di 900 milioni di euro in meno per gli italiani.