Pestaggio dopo una lite tra automobilisti: arrestato un 21enne, la vittima è il nipote di Bud Spencer

Tre denti rotti ed un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare: questo l’esito di un pestaggio per il quale la polizia, su disposizione del gip di Roma, ha arrestato un 21enne originario di Pomezia. L’uomo, nel corso di una lite tra automobilisti avvenuta a novembre scorso sul lungo Tevere delle Armi, dopo essere sceso in strada, avrebbe colpito più volte al volto l’altro conducente con vari pugni per poi fuggire. Sul posto è intervenuta una pattuglia del del commissariato Prati.

Dopo una serie di accertamenti, grazie alla collaborazione del Distretto di Ostia e al supporto dei militari della Compagnia carabinieri di Pomezia, è emerso che l’auto su cui viaggiava l’aggressore era stata presa a noleggio e, dopo una serie di riscontri, si è giunti ad identificare il 21enne. Con gli elementi acquisiti il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto dal gip l’emissione di una misura cautelare. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Prati ad eseguire la misura e, dopo gli atti di rito, l’indagato è stato accompagnato in carcere.